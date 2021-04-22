Все еще высоки показатели нарушения ПДД

В городе Бишкеке за одну неделю зафиксировано 5 тысяч 294 нарушения ПДД.
Об этом сообщили из патрульной милиции города Бишкека.
47 водителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 11 водителей ездили на машинах с тонированными стеклами, у 70 водителей не было при себе водительского удостоверения.
На штрафстоянку было водворено 748 машин.
О чем говорят упомянутые показатели? До сих пор соблюдение ПДД водителями на низком уровне. Необходимо довести до конца реализацию проекта «Безопасный город» и установить камеры видеонаблюдения на всех улицах Бишкека. «Безопасный город» ощутимо дисциплинирует водителей, научил их соблюдать ПДД. Но и этого недостаточно, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.
Источник: газета «Майдан.kg» №15 от 21.04.2021 / стр. 7
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