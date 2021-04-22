(Фото)В Оше обсудили сотрудничество в сфере торговли и промышленности с рядом областей Узбекистана

Планируется укрепление кыргызско-узбекского сотрудничества в промышленной сфере и в сфере торговли.

Об этом заявил полномочный представитель правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов на встрече с руководителями торгово-промышленных палат Андижанской, Наманганской и Ферганской областей Узбекистана.

В ходе встречи стороны обсудили работу, которую предстоит проделать в сфере торговли, промышленности и других областях для расширения сотрудничества между двумя странами. Представитель делегации из Узбекистана добавил, что узбекская сторона готова тесно сотрудничать с Ошской областью.

Ранее между Ошской областью Кыргызстана и Андижанской областью Узбекистана был подписан ряд документов о всестороннем сотрудничестве, разработана дорожная карта.

Источник: Кабар