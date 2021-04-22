ГКНБ расследует 23 уголовных дела по незаконному обогащению

Государственный комитет национальной безопасности расследует 23 уголовных дела по статье «Незаконное обогащение».
Об этом стало известно на заседании Жогорку Кенеша.
Депутат Бакыт Торобаев поинтересовался, сколько средств было собрано в результате расследования дел по статье «Незаконное обогащение», однако представитель ГКНБ Сагын Самидин уулу не смог назвать точную сумму.
«Сейчас следствие идет. Сейчас сложно сказать точную сумму, но я вам могу ответить письменно», — сказал представитель ГКНБ.
Генеральный прокурор Курманкул Зулушев же в свою очередь сообщил, что по данной статье возбуждено и расследуется 23 дела.
«У нас есть данные по делам, в которых доказана вина. Например, по одному делу Райымбек Матраимов признал вину и выплатил 2 млрд сомов. По другим делам более точную информацию может дать ГКНБ», — сказал Зулушев.
Ранее ГКНБ заявлял о возбуждении ряда дел в отношении чиновников, депутатов и судей о статье 323 («Незаконное обогащение») УК КР. Многие обвиняемые после выплаты разных сумм ущерба были отпущены под домашний арест или подписку о невыезде.
Источник: Элгезит
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