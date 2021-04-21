(Фото) Президент Жапаров обсудил с ветеранами энергетической отрасли вопросы ее реформирования

Наряду с этим будет сделан упор строительство мини-ГЭСов и альтернативные источники энергии.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 21 апреля, обсудил с ветеранами энергетической отрасли вопросы ее реформирования, сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев рассказал о планах по реформированию отечественной энергетической отрасли, среднесрочных и долгосрочных задачах, стоящих перед ней.

Он отметил, что на сегодняшний день приоритетным направлениям на ближайшую перспективу является завершение реализации намеченных проектов по генерации электроэнергии – реабилитация Токтогульской, Уч-Курганской, Ат-Башинской ГЭС, ввод второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2.

Наряду с этим будет сделан упор строительство мини-ГЭСов и альтернативные источники энергии.

Кубанычбек Турдубаев добавил, что реализуется проект «Зеленый миллиард», в рамках которого подписано 7 соглашений.

«По нашим расчетам дополнительная генерация в 2022 году составит 13 мегаватт, в 2023 году – 146 мегаватт, в 2024 году – 281 мегаватт. На втором этапе будем реализовывать крупные проекты, такие как – Верхне-Нарынский каскад ГЭС, Кара-Кечинская ТЭС, Бишкекская ТЭЦ-2. Это проекты на 2026-2030 годы. В 30-35 годах планируем ввести Камбаратинскую ГЭС-1. В общем до 2035 года планируем ввести 4533 мегаватт дополнительной мощности. Это полностью обеспечит электроэнергией Кыргызстан и позволит выводить ее на экспорт», - отметил министр энергетики и промышленности.

Председатель правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Бакыт Сыдыков рассказал о планах по значительному сокращению генеральных дирекций энергокомпаний, вводу единого совета директоров и ревизионной комиссии для повышения эффективности деятельности компаний.

Он рассказал о работе по созданию единого закупочного центра для энергокомпаний, так как они ежегодно направляют на эти цели 9,5 млрд сомов. Данная мера позволит значительно сэкономить средства.

Также Бакыт Сыдыков отметил необходимость рассмотрения вопроса оптимизации деятельности энергокомпаний.

Ветеран энергетической отрасли Ильяс Давыдов остановился на особенностях отечественной энергетической системы. Он подчеркнул, что более 80 % электроустановок страны находятся выше тысячи метров над уровнем моря.

Вместе с этим учитывая климатические условия республики, энергосистема ежегодно сталкивается с проблемами природных катаклизмов – оползней, лавин, паводков, землетрясений. Ильяс Давыдов призвал обратить внимание обеспечению соответствующих условий работы в подобных ситуациях.

Он особо остановился на вопросах текучести кадров в энергетике, что отрицательно влияет на профессионализм и эффективность всей системы.

Экс-директор ТЭЦ г. Бишкек Лев Васильев поделился мыслями об улучшении ситуации со смогом и перевода столичной ТЭЦ на экологически чистый и экономичный вид топлива.

По его словам, смог является результатом неправильно организованного процесса сжигания, включая автотранспорт и частный сектор, который зачастую топится подручными средствами.

Наряду с поддержкой местных производителей угля, он подчеркнул необходимость наведения порядка и повышения культуры добычи природного ископаемого. Он добавил, что у местных производителей отсутствуют топливные лаборатории, позволяющие отслеживать качественные характеристики угля.

Ветеран энергетической отрасли Мирбек Батаканов выразил поддержку инициативе Главы государства о пересмотре тарифной политики, назвав данный вопрос нерешаемым на протяжении многих лет.

Заслуженный строитель КР Ибрагим Алиев особо отметил, что строительство Камбаратинской ГЭС-1 позволит сделать Кыргызстан экспортером электроэнергии и значительно улучшить ситуацию в отечественной энергетике.

По завершению Садыр Жапаров поставил ряд конкретных задач перед соответствующими государственными органами и отметил, что все озвученные на встрече предложения будут приняты во внимание в их деятельности.