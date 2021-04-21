Садыр Жапаров рекомендовал рассмотреть вопрос по снятию лимита в 700 кВтч для населения

Глава государства пояснил, почему малообеспеченным семьям и семьям с низким доходом, живущим в отдаленных горных районах, предлагаются низкие тарифные ставки.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, сегодня, 21 апреля, на встрече с ветеранами энергетической отрасли и руководителями энергетических компаний рекомендовал рассмотреть вопрос по снятию лимита в 700 кВтч для населения.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, в ходе осуждения вопроса о тарифах на электроэнергию, Глава государства отметил, что есть предложение снизить оплату до 74 тыйынов и убрать лимит для малообеспеченных семей.

По его словам, в настоящее время учреждения социального обеспечения дают данные о 110 тысячах малообеспеченных семьях, но этот список может расшириться, если местные власти и энергетические компании вместе проведут дополнительные уточняющие работы.

Также Садыр Жапаров добавил, что имеется предложение снять ограничения и реализовывать электроэнергию по 1 сому 04 тыйын жителям отдаленных и горных районов с тяжелыми условиями проживания, а благополучным семьям реализовывать по 1 сому 48 тыйынам, при этом сняв ограничения.

Однако, как отметил президент, из-за нехватки воды для благополучных семей предлагается в зимний период за потребление свыше 1000 кВт установить цену в 2 сома 29 тыйынов, что является себестоимостью электроэнергии.

«Дай Бог, если мы можем наполнить водохранилище и позже уберем ограничения. Сегодня уровень воды начал подниматься. Только так мы сможем преодолеть энергетический кризис к 2025 году», — подчеркнул он.

Глава государства пояснил, почему малообеспеченным семьям и семьям с низким доходом, живущим в отдаленных горных районах, предлагаются низкие тарифные ставки.

«Отныне мы будем обращать повышенное внимание на то, чтобы малообеспеченные семья были в приоритете при реализации реформ во всех сферах», — сказал Садыр Жапаров.

Источник: Кабар