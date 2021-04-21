В Бишкеке с 25 апреля начнется ремонт еще на 8 улицах

Напомним, вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети Бишкека рассчитана на 2 года.
В Бишкеке с 25 апреля планируется запуск дорожных работ еще на 8 отрезках улиц в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет гранта КНР.
Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, на очереди на реконструкцию со строительством тротуаров с обеих сторон и ирригационной системы:
- ул. Кулатова от ул. Каракульской до ул. Байтик-Баатыра;
- ул. Чортекова от ул. Жайыл-Баатыра до ул. Абдрахманова;
- ул. Архитекторов от ул. Киргизской до МЧК;
- ул. Баба-Ата от ул. Бакаева до ул. Садырбаева;
- ул. Жолон от ул. Ашар до ул. Алыкулова 55;
- ул. Шералиева от ул. Жайыл-Баатыра до ул. Ахунбаева;
- Въезд в жилмассив «Дордой-2» ул.Центральная от объездной дороги до конца жилмассива;
- ул. Гидростроительная от ул. Курманжан Датки до ул. Аул.
«Дорогие горожане, автовладельцы! В связи с ожидаемыми осадками с 25 апреля на вышеуказанных участках проезд будет частично ограничен, полное закрытие и начало работ запланировано на 1 мая»,- говорится в сообщении.
Напомним, вторая фаза проекта развития улично-дорожной сети Бишкека рассчитана на 2 года. За это время планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китайской Народной Республики, подрядчики – китайская корпорация «China Road and Bridge Corporation».
Источник: Кабар
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