Возобновлен транзитный проезд «Бишкек-Талас-Бишкек» через Жамбылскую область Казахстана

Кыргызская сторона выражает благодарность Казахстану за оказанное гуманитарное содействие населению Кыргызстана в период пандемии СOVID-19.

Возобновлен транзитный проезд пассажирских транспортных средств по маршруту «Бишкек-Талас-Бишкек» через Жамбылскую область Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Отмечается, что данное решение является итогом переговоров президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, прошедших 2 марта 2021 года в рамках государственного визита главы государства в Нур-Султан, а также договоренности, достигнутой между премьер-министрами двух стран в ходе 9-го заседания казахстанско-кыргызского межправительственного совета, прошедшего 2 апреля 2021 года в поселке Кордай Жамбылской области Казахстана.

Ранее, с 16 марта 2020 года пассажирские перевозки по маршруту «Бишкек-Талас-Бишкек» через территорию Казахстана были приостановлены казахстанской стороной в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В связи с чем, учитывая неблагоприятные погодные условия в зимний период, а также протяженность трассы, проходящей в горной местности через два перевала, мобильность населения Таласской области КР была минимизирована, транспортное сообщение между городами Бишкек и Талас практически приостановилось, усложнился процесс пассажирских перевозок в/из Таласской области Кыргызстана, в том числе, в случаях транспортировки больных, престарелых и детей.

Кыргызская сторона выражает благодарность Казахстану за оказанное гуманитарное содействие населению Кыргызстана в период пандемии СOVID-19.

Источник: Кабар