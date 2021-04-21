Садыр Жапаров сделал заявление по законопроекту об игорных заведениях

Казино откроют не для граждан Кыргызстана, а только для иностранцев и туристов.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал заявление относительно принятия Жогорку Кенешем в первом чтении законопроекта «О специализированном административном районе на территории Иссык-Кульской области, включающем туристическо-развлекательный комплекс». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
«Казино откроют не для граждан Кыргызстана, а только для иностранцев и туристов. Закон запрещает кыргызстанцам посещать казино и играть в азартные игры. Депутаты правильно поддерживают. Разве будет плохо, если деньги туристов останутся в Кыргызстане? Данная практика распространена во многих странах, в том числе и соседних. Отдельные недальновидные депутаты – популисты делают «чёрный пиар» против депутатов, которые поддерживают данный законопроект», - говорится в заявлении главы государства.
Источник: Кабар
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