Экс-глава Финпола Бакир Таиров признан виновным

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 265 тыс. сомов.

Экс-глава Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров приговором Первомайского районного суда Бишкека признан виновным. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 265 тыс. сомов.

Напомним, что в преддверии выборов в Жогорку Кенеш в октябре 2020 года экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров под предлогом необходимости финансирования одной из политической партии вынудил одного из руководителей государственного органа передать ему крупную сумму денежных средств.

10 декабря 2020 года на основании ст.98 УПК Таиров был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Источник: reporter.kg