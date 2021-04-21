В Казахстане курс доллара резко вырос

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс продажи доллара в обменниках Алматы равен 432,82 тенге, покупки - 431,29 тенге.
Курс доллара снова вырос по отношению к тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи KASE.
По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 431,93 тенге, повысившись на 2,10 тенге. Отметим, что официальный курс доллара на 21 апреля составляет 429,76 тенге.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс продажи доллара в обменниках Алматы равен 432,82 тенге, покупки - 431,29 тенге.
В обменниках Нур-Султана американскую валюту продают в среднем по 432,07 тенге, покупают по 430,91 тенге.
Источник: vb.kg
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