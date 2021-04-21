Завтра на некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства, просит горожан и организации запастись питьевой водой.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Башкара-Суу" и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду завтра, 22 апреля, с 9 утра до 19 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в селах "Сарбан", "Джал", "Нижний Орок", "Верхний Орок", "Кашка-Баш", "Достук", жилмассивах "Орок", "ТЭЦ-2", "Ак-Өргө" - 50 квартал, "Новая Селекция", по улицам Акыл-Карачач, Ахунбаева, Гул-Ордо, Долон-Бий в жилмассиве "Ак-Ордо", а также в организации "ТЭЦ-2".

ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства, просит горожан и организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.

Источник: vb.kg