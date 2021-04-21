Депутаты ЖК в первом чтении приняли законопроект о создании казино на Иссык-Куле

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании одобрили в первом чтении законопроект о создании на Иссык-Куле игорной зоны с казино.
За проект закона проголосовали 68 депутатов, против — 23.
Отметим, законопроект предусматривает создание специальной игорной зоны в районе аэропорта Тамчи, которую будет разрешено посещать только иностранцам. Гражданам Кыргызстана запретят посещать казино.
Напомним, депутат Дастан Бекешев также предлагал легализовать в игорной зоне марихуану. Однако его инициативу не поддержали.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!