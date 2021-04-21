Депутаты ЖК в первом чтении приняли законопроект о создании казино на Иссык-Куле

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании одобрили в первом чтении законопроект о создании на Иссык-Куле игорной зоны с казино.

За проект закона проголосовали 68 депутатов, против — 23.

Отметим, законопроект предусматривает создание специальной игорной зоны в районе аэропорта Тамчи, которую будет разрешено посещать только иностранцам. Гражданам Кыргызстана запретят посещать казино.

Напомним, депутат Дастан Бекешев также предлагал легализовать в игорной зоне марихуану. Однако его инициативу не поддержали.

Источник: Элгезит