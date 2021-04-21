В Кыргызстане зарегистрированы 3445 религиозных организаций

В Кыргызстане зарегистрированы 3445 религиозных организаций

На 1 квартал 2021 года 3445 религиозных организаций прошли регистрацию, сказала заместитель директора Госкомрелигий Гульназ Исаева на заседании парламента.

В том числе:

- исламские организации — 3026

- христианские организации — 410

- иудейские организации — 1

- буддистские организации — 1

- бахаистские организации — 12

Источник: kg.akipress.org