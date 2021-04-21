В Кыргызстане за сутки от COVID-19 привились 1435 человек, из них II дозой -108
В Кыргызстане всего за последние 24 часа вакцинировано 1 435 человек, из них II дозой вакцины привились 108, сообщает Минздрав.
По данным ведомства, всего по республике - 12 тыс. 265 вакцинированных.
Из них:
- в г.Бишкеке – 1 104 (в т.ч. за сутки –190), из них второй дозой – 40;
- в г.Ош – 1106 (в т.ч. за сутки – 151), из них второй дозой 38;
- в Чуйской области – 1259 (в т.ч. за сутки – 231), из них второй дозой 30;
- в Ошской области – 4 120 (в т.ч. за сутки – 217);
- в Иссык-Кульской области – 938 (в т.ч. за сутки – 148);
- в Таласской области – 372 (в т.ч. за сутки – 136);
- в Нарынской области – 562 (в т.ч. за сутки – 10);
- в Джалал-Абадской области – 2259 (в т.ч. за сутки – 210);
- в Баткенской области – 545 (в т.ч. за сутки – 142).
Напомним, что 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было получено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.
По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(312) 546521, 0(312) 546104.
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