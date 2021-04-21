В Кыргызстане за сутки от COVID-19 привились 1435 человек, из них II дозой -108

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 привились 1435 человек, из них II дозой -108

В Кыргызстане всего за последние 24 часа вакцинировано 1 435 человек, из них II дозой вакцины привились 108, сообщает Минздрав.

По данным ведомства, всего по республике - 12 тыс. 265 вакцинированных.

Из них:

- в г.Бишкеке – 1 104 (в т.ч. за сутки –190), из них второй дозой – 40;

- в г.Ош – 1106 (в т.ч. за сутки – 151), из них второй дозой 38;

- в Чуйской области – 1259 (в т.ч. за сутки – 231), из них второй дозой 30;

- в Ошской области – 4 120 (в т.ч. за сутки – 217);

- в Иссык-Кульской области – 938 (в т.ч. за сутки – 148);

- в Таласской области – 372 (в т.ч. за сутки – 136);

- в Нарынской области – 562 (в т.ч. за сутки – 10);

- в Джалал-Абадской области – 2259 (в т.ч. за сутки – 210);

- в Баткенской области – 545 (в т.ч. за сутки – 142).

Напомним, что 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было получено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.

По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(312) 546521, 0(312) 546104.