ГКНБ задержал следователя ОВД Первомайского района за вымогательство взятки

По факту вымогательства взятки задержан следователь ОВД Первомайского района Бишкека.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.

Уточняется, что ГКНБ КР в рамках оперативно-розыскных мероприятий по пресечению коррупционных проявлений в правоохранительной системе проведено задержание следователя ОВД Первомайского района ГУВД г.Бишкек лейтенанта милиции А.К., по факту вымогательства и получения взятки.

Установлено, что сотрудник ОВД Первомайского района г.Бишкек А.К. и ОВД Аламудунского района Чуйской области Д.Б в корыстных целях инициировали фиктивное заявление в отношении гражданина М.у.Т. В результате, путем оказания на последнего морально-психологического давления, через Д.Б. получили 2000 долларов США за прекращение досудебного производства.

Однако А.К. и Д.Б. не смогли решить вопрос прекращения дела, в связи с чем во избежание огласки факта вымогательства были вынуждены вернуть М.у.Т. 1500 долларов США. При возврате оставшейся суммы в размере 500 долларов США был задержан старший следователь ОВД Аламединского района Д.Б.

По данному факту материалы были зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 326 ч.1 УК КР (вымогательство взятки).

Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В данное время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

Источник: Кабар