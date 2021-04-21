ГКНБ задержал следователя ОВД Первомайского района за вымогательство взятки

По факту вымогательства взятки задержан следователь ОВД Первомайского района Бишкека.
Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.
Уточняется, что ГКНБ КР в рамках оперативно-розыскных мероприятий по пресечению коррупционных проявлений в правоохранительной системе проведено задержание следователя ОВД Первомайского района ГУВД г.Бишкек лейтенанта милиции А.К., по факту вымогательства и получения взятки.
Установлено, что сотрудник ОВД Первомайского района г.Бишкек А.К. и ОВД Аламудунского района Чуйской области Д.Б в корыстных целях инициировали фиктивное заявление в отношении гражданина М.у.Т. В результате, путем оказания на последнего морально-психологического давления, через Д.Б. получили 2000 долларов США за прекращение досудебного производства.
Однако А.К. и Д.Б. не смогли решить вопрос прекращения дела, в связи с чем во избежание огласки факта вымогательства были вынуждены вернуть М.у.Т. 1500 долларов США. При возврате оставшейся суммы в размере 500 долларов США был задержан старший следователь ОВД Аламединского района Д.Б.
По данному факту материалы были зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 326 ч.1 УК КР (вымогательство взятки).
Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В данное время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!