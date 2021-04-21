Мошенники от лица МОН и ГТС вымогают деньги у образовательных учреждений

Так, ГТС обращается ко всем физическим и юридическим лицам с просьбой не верить подобной информации, в случае мошенничества обращаться в правоохранительные органы.
Мошенники, представившись сотрудниками Министерства образования и науки КР или Государственной таможенной службы, вымогают деньги у руководителей общеобразовательных и средне специальных учреждений.
Как сообщает пресс-служба ГТС, неизвестные лица звонят руководителям образовательных учреждений и представляются якобы сотрудниками ГТС или Министерства образования и науки и сообщают, что в ГТС имеется компьютерное оборудование, подлежащее списанию, а также новые компьютеры для передачи в образовательные учреждения в качестве технической поддержки.
«Кроме того, данные лица указывают, что в связи с ограниченным количеством компьютерной техники необходимо срочно перечислить энную сумму на специальный счёт, а затем приехать в ГТС и забрать компьютерное оборудование»,- говорится в сообщении.
Так, ГТС обращается ко всем физическим и юридическим лицам с просьбой не верить подобной информации, в случае мошенничества обращаться в правоохранительные органы.
Отмечается, что любое государственное имущество передаётся из одного государственного органа в другой орган только при соблюдении определённых процедур согласно законодательству КР.
Источник: Кабар
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