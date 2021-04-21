Садыр Жапаров подписал закон. Президент и депутаты ЖК могут проносить фото- и видеоаппаратуру в тюрьмы

Садыр Жапаров подписал закон. Президент и депутаты ЖК могут проносить фото- и видеоаппаратуру в тюрьмы

Президент Садыр Жапаров 10 марта своим указом подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства», который был опубликован в газете «Эркин Тоо» 19 марта 2021 года и введен в действие по истечении 10 дней, то есть 29 марта.

Как сообщает Аппарат омбудсмена, в соответствии с данным законом в УИК КР,, внесены следующие изменения:

1) в ст. 43 в п. 1 ч. 1 слова «и акыйкатчы (омбудсмен)» заменено словами «акыйкатчы (омбудсмен) и его заместители, а также уполномоченные сотрудники Аппарата акыйкатчы (омбудсмена)»;

2) второе предложение ч. 2 изложено в следующей редакции: «Пронос кино-, фото- и видеоаппаратуры в исправительные учреждения и их использование президентом, премьер-министром, депутатами Жогорку Кенеша, акыйкатчы (омбудсменом), а также лицами, указанными в п. 2-4 ч. 1 настоящей статьи, осуществляются без специального разрешения»;

3) ч. 3 ст. 72 дополнена абзацем четвертым следующего содержания:

«Отмена или изменение решения специальной комиссии государственного органа уголовно-исполнительной системы производится руководителем государственного органа уголовно-исполнительной системы на основании заключения о результатах служебного расследования, представления органов прокуратуры либо соответствующего решения суда».

Относительно вышеперечисленных изменений поясняем, что:

– первое из них касается обеспечения беспрепятственного доступа в закрытые учреждения ГСИН (т.е. без специального на то разрешения администрации ГСИН) не только акыйкатчы (омбудсмена), но и его заместителей, а также уполномоченных сотрудников аппарата Акыйкатчы (омбудсмена) КР;

– второе – обеспечения беспрепятственного проноса акыйкатчы (омбудсменом) средств аудио/видео фиксации в закрытые учреждения ГСИН;

– третье изменение касается обеспечения реализации осужденными своего конституционного права на обжалование в судебном и ином порядке решения специальной комиссии государственного органа уголовно-исполнительной системы, поскольку до внесения вышеуказанных изменений в УИК КР, решения данной комиссии не могли быть обжалуемы в судебном и ином порядке, что являлось нарушением требований Конституции Кыргызской Республики. В частности, в соответствии с п. 8 ч. 5 ст. 20 Конституции КР, не подлежит никакому ограничению установленное Конституцией право на судебную защиту.

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 40 Конституции КР, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных настоящей Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права.

Отмечено, что внесение вышеперечисленных изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики стало возможным благодаря предшествующим этому соответствующих обращений омбудсмена Кыргызской Республики к органам законодательной власти, которые были подготовлены и инициированы Сектором экспертно-правового обеспечения аппарата акыйкатчы (омбудсмена) КР.

Источник: reporter.kg