В Баткенской области начнут перерабатывать нефть

В Баткенской области будет запущен мини завод по переработке нефти.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и промышленности.

По ее данным, в мае текущего года ожидается запуск нефтеперерабатывающего мини завода ОсОО «Сафар», находящийся в Лейлекском районе Баткенской области.

В настоящее время завод проводит подготовительные работы для запуска производства. Также подписан годовой договор с ОАО «Кыргызнефтегаз» на поставку сырой нефти объемом 10 тыс. тонн.

«В будущем ожидается, что завод будет модернизироваться и обновляться, что позволит еще больше увеличить количество перерабатываемого сырья. На сегодняшний день, проектная мощность составляет 50 тыс. тонн/год. Выпускаемая продукция дизельное топливо, мазут» , — говорится в сообщении.

Отмечается, что с запуском НПЗ район будет обеспечен топливом, особенно аграрии. Помимо этого, работой будут обеспечены более 40 человек.

Источник: reporter.kg