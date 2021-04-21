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Кубанычбек Жумалиев больше не депутат Жогорку Кенеша

Кубанычбек Жумалиев больше не депутат Жогорку Кенеша.

Сегодня ЦИК на своем заседании рассмотрит данный вопрос.

Его мандат будет передан другому.

Ранее ГКНБ сообщал, что задержанный Жумалиев добровольно передал в пользу государства денежные средства, коммерческие активы и недвижимое имущество на общую сумму более 1 млрд сомов. «В этой связи, а также учитывая преклонный возраст и состояние здоровья Кубанычбека Жумалиева, 12 апреля следствием внесено ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде в Первомайский районный суд» , — отметили в пресс-службе.
После суд отпустил его под подписку о невыезде.

Булак: reporter.kg

           

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