(Фото) Памяти Марии Айтматовой

Вчера, 20 апреля 2021 года, на 79-м году жизни не стало нашей мамы, Марии Урматовны Айтматовой.

Мама родилась в селе 8 Марта, Суусамырской долины. Отцом был Нурмат Шатиев, заводчик лошадей для Красной Кавалерии. Мама, Бакинова Гульсун — внучка и дочка волостных управителей Джумгала. После потери отца Мария Урматовна с мамой переселилась в дом сотрудников Академии наук в г.Фрунзе (в настоящее время женский Педагогический Институт). Она жила вместе со своей бабушкой, матерью и тетей. Тётя Марии Урматовны Бакинова Гульджамал была основателем диалектологической карты Кыргызского языка и оказала большое влияние в становлении мамы как личности. Мария Урматовна взяла девичью фамилию по имени отца, чтобы о нем осталась память.

Мария Урматовна была сценаристкой, рецензером Дома Кино при Союзе кинематографистов КСССР, выпускницей ВГИКА, ассистенткой режиссёра Ларисы Шепитько на съемках фильма «Верблюжий глаз». Мария Урматовна также была сценаристом Туркменфильма «Манкурт», режиссёра Ходжакули Нарлиева и активной участницей новой волны Кыргызского кинематографа 60-ых годов.

Мария Урматовна была первым читателем и редактором Ч.Айтматова с момента их встречи. Романы как «И больше века длится день» были напечатаны ею. Она была главной опорой великого писателя, его музой. Всегда, и в радости, и в горе, поддерживавшей Чынгыза Торекуловича Айтматова.

Мама, сегодня расцвела Магнолия, которую ты посадила с внуками. Спасибо тебе за всё. Мы всегда будем помнить и любить тебя.

Твои дети Кочи, Ширин и Эльдар

Источник: kg.akipress.org