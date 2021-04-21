Мэрия Бишкека начала подготовку к отопительному сезону — 2021-2022

Планируется закупка 3,6 тысячи тонн местного угля

В целях обеспечения бесперебойным теплом горожан следующей зимой столичная мэрия уже сейчас начала подготовку к отопительному сезону 2021-2022 года.

Коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» в межотопительный период займется ремонтом своих котельных и тепловых сетей согласно плану мероприятий по подготовке к очередному отопительному сезону.

Предусмотрен ремонт котлов, котельно-вспомогательного оборудования (дымососов, вентиляторов, теплообменников, насосов, оборудования химводоподготовки, электрооборудования, газового оборудования, приборов КИП).

Будет произведена замена 2,5 километра изношенных тепловых сетей, проведен ремонт запорной арматуры на тепловых сетях и в котельных. Кроме того, запланирован ремонт зданий котельных.

Также планируется объявить конкурс на приобретение местного угля в количестве 3,6 тысячи тонн.

В общем на строительные работы и подготовку предусмотрено порядка 30 млн сомов. Средства будут выделены из городского бюджета.

Пресс-служба мэрии Бишкека

