Мэрия Бишкека начала подготовку к отопительному сезону — 2021-2022

Планируется закупка 3,6 тысячи тонн местного угля
В целях обеспечения бесперебойным теплом горожан следующей зимой столичная мэрия уже сейчас начала подготовку к отопительному сезону 2021-2022 года.
Коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» в межотопительный период займется ремонтом своих котельных и тепловых сетей согласно плану мероприятий по подготовке к очередному отопительному сезону.
Предусмотрен ремонт котлов, котельно-вспомогательного оборудования (дымососов, вентиляторов, теплообменников, насосов, оборудования химводоподготовки, электрооборудования, газового оборудования, приборов КИП).
Будет произведена замена 2,5 километра изношенных тепловых сетей, проведен ремонт запорной арматуры на тепловых сетях и в котельных. Кроме того, запланирован ремонт зданий котельных.
Также планируется объявить конкурс на приобретение местного угля в количестве 3,6 тысячи тонн.
В общем на строительные работы и подготовку предусмотрено порядка 30 млн сомов. Средства будут выделены из городского бюджета.
Пресс-служба мэрии Бишкека
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