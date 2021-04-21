МТАСК КР: На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бел ведутся работы по подсыпке и очистке дорог

На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бел ведутся работы по подсыпке инертными материалами и очистке автодорог.
Как сообщает пресс-служба министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникации КР, в ночь с 20 на 21 апреля на перевалах шел снег. Высота снежного покрова составляет от 10 до 15 см.
«Сотрудники дорожно-эксплуатационное управление № 9 и 23 производят процесс подсыпки инертными материалами и очистки автодороги, задействована вся необходимая техника, для обеспечения безопасного проезда транспортных средств через перевалы Тоо-Ашуу и Ала-Бел», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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