(Фото) Открылся новый рейс Ростов-на-Дону—Ош—Ростов-на-Дону

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, первым рейсом в Ош прилетели 60 пассажиров.

В Международном аэропорту «Ош» торжественно встретили новый чартерный рейс Ростов-на-Дону—Ош—Ростов-на-Дону авиакомпании «Азимут».

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, первым рейсом в Ош прилетели 60 пассажиров.

Отмечается, что по традиции воздушное судно приветствовали водяной «аркой триумфа». Также в праздничной обстановке проходила регистрации на рейс Ош—Ростов-на-Дону.

Пассажиры, улетающие и прибывшие, отметили комфортабельность и удобство данного рейса. В Ростов-на-Дону улетели 83 пассажира. Рейс будет выполняться 1 раз в неделю — четверг.

«Уважаемые пассажиры! ОАО «Международный аэропорт «Манас» никак не влияет и не может регулировать цены на авиабилеты, также не занимается продажей авиабилетов! Ценовую политику определяют авиакомпании, которые реализуют билеты по установленным внутренним правилам», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар