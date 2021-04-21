(Фото) Открылся новый рейс Ростов-на-Дону—Ош—Ростов-на-Дону 

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, первым рейсом в Ош прилетели 60 пассажиров.
В Международном аэропорту «Ош» торжественно встретили новый чартерный рейс Ростов-на-Дону—Ош—Ростов-на-Дону авиакомпании «Азимут».
Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, первым рейсом в Ош прилетели 60 пассажиров.
Отмечается, что по традиции воздушное судно приветствовали водяной «аркой триумфа». Также в праздничной обстановке проходила регистрации на рейс Ош—Ростов-на-Дону.
Пассажиры, улетающие и прибывшие, отметили комфортабельность и удобство данного рейса. В Ростов-на-Дону улетели 83 пассажира. Рейс будет выполняться 1 раз в неделю — четверг.
«Уважаемые пассажиры! ОАО «Международный аэропорт «Манас» никак не влияет и не может регулировать цены на авиабилеты, также не занимается продажей авиабилетов! Ценовую политику определяют авиакомпании, которые реализуют билеты по установленным внутренним правилам», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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