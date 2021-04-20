Глава КТРК объяснил, почему их журналисты взяли интервью у Хашима Зайналиева

Ролик с участием лжелекаря удален из официального аккаунта КТРК в YouTube

Генеральный директор КТРК Бахтияр Алиев прокомментировал редакции Vesti.kg возмущение некоторой части кыргызстанцев, связанное с комментарием лжелекаря Хашима Зайналиева, рассуждающего о полезных свойствах ядовитой настойки из иссык-кульского корня.

По его словам, руководство телеканала не ограничивает журналистов в сборе информации и структуре сюжета.​

Как оказалось, в качестве эксперта, пациенты которого один за другим умирали с последней стадией онкологии после сомнительных методов лечения, побеседовали по причине его познаний в нетрадиционной медицине.

- Когда нашим журналистам дается определенная тема, мы их ни в чем не ограничиваем, - утверждает Алиев. - Они самостоятельно добывают информацию и делают сюжеты. Информацию об иссык-кульском корне мы получили из уст министра здравоохранения, он обратился к нетрадиционной медицине. Соответственно, нужно было обратиться к человеку, который разбирается в этой теме, и дать его позицию.

Руководитель общественного телеканала отметил, что КТРК не давала никаких заключений, а лишь дала высказаться людям, связанным с нетрадиционной медициной.

- Мы не давали никаких заключений, – добавил Алиев.

Напомним, в начале 2019 года Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и признал незаконной деятельность скандально известного знахаря Хашима Зайналиева.

В декабре 2018-го на так называемого целителя-онколога Зайналиева было возбуждено уголовное дело за незаконное врачевание после того, как его пятилетняя пациентка с раком крови попала в больницу в тяжелом состоянии.

Пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова неоднократно говорила об отсутствии у знахаря лицензии, однако ему удавалось на протяжении нескольких лет вести врачебную деятельность.

Летом 2017 года на операционном столе Зайналиева умерла пациентка, которой он пытался удалить грудь без наркоза, вследствие чего было заведено первое уголовное дело по факту незаконного врачевания.

Несколько дней назад президент Садыр Жапаров заявил, что испытал на себе настойку из иссык-кульского корня, и предложил им лечить коронавирусную инфекцию.

Кроме того, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что некоторых больных с COVID-19 уже лечили настойкой, но открыто не говорили об этом.

Представители ВОЗ отметили, что лечить какую-либо инфекцию настойкой из иссык-кульского корня невозможно из-за его опасности.

Иссык-кульский корень (аконит) — ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. Медицинские исследования неоднократно подтверждали, что применять его в медицине противопоказано и опасно для жизни.

Источник: vesti.kg