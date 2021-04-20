Мэрия Бишкека отменила проведение массовых мероприятий

Решение принято на основе ухудшения эпидемиологической ситуации

Накануне состоялось заседание Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии (ЧППК). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, на заседании были рассмотрены вопросы проведения двух мероприятий: в честь Дня города – 29 апреля и Дня Победы – 9 мая.

Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной. Всего за весь период пандемии COVID-19 в столице зарегистрировано 32 тысячи 649 случаев коронавирусной инфекции и пневмонии.

Для безопасности горожан принято решение не проводить массовых мероприятий в честь Дня города – 29 апреля и Дня Победы – 9 мая.

Мэрия Бишкека призывает граждан соблюдать санитарные нормы: носить маски, усилить личную гигиену, систематически обрабатывать руки антисептиком, а самое главное, ограничить посещение общественных мест и соблюдать дистанцию.

Источник: vesti.kg