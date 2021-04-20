Мэрия Бишкека отменила проведение массовых мероприятий

Решение принято на основе ухудшения эпидемиологической ситуации
Накануне состоялось заседание Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии (ЧППК). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, на заседании были рассмотрены вопросы проведения двух мероприятий: в честь Дня города – 29 апреля и Дня Победы – 9 мая.
Отмечается, что эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной. Всего за весь период пандемии COVID-19 в столице зарегистрировано 32 тысячи 649 случаев коронавирусной инфекции и пневмонии.
Для безопасности горожан принято решение не проводить массовых мероприятий в честь Дня города – 29 апреля и Дня Победы – 9 мая.
Мэрия Бишкека призывает граждан соблюдать санитарные нормы: носить маски, усилить личную гигиену, систематически обрабатывать руки антисептиком, а самое главное, ограничить посещение общественных мест и соблюдать дистанцию.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!