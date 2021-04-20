Убийство Айеркена Саймаити. Одного из семи подсудимых отпустили

Остальных подозреваемых отправили в СИЗО для дальнейшего слушания
Стамбульский уголовный суд освободил одного из семи задержанных по подозрению в убийстве Айеркена Саймаити. Об этом сообщает турецкое информагентство Dеmiroren.
По его данным, подсудимые Абдулла Энвер, Хусейн Ахметалиев, Нормахамат Арипхонов, Али Исбех, Али Эль Хак Али и Эсад Эльхатиб были доставлены на второе слушание в Стамбульский уголовный суд. Самер Баргоут принял участие в слушании из своей камеры в режиме онлайн. По решению суда Нормахамата Арипхонова освободили, а других подозреваемых отправили в СИЗО для дальнейшего слушания.
Отмечается, что Генеральная прокуратура Стамбула подготовила обвинительное заключение на 60 страницах. В заключении подробно рассказывается об исламской организации «Хайат Тахрир аш-Шам». В нем также есть показания подсудимого Абдуллы Энвера о том, что убийство Саймаити было якобы заказом террористической организации.
— Примерно за 45 дней до инцидента, сидя в домике в Идлибе, лидер организации Адам позвал меня на улицу, — рассказал задержанный в своих показаниях. — По его словам, я должен был полететь в Стамбул и встретиться там с Хусейном. Он дал мне фотографию, номерной знак машины и домашний адрес человека, которого я должен был убить. Адам сказал, что за убийство я и Хусейн получим по 50 тысяч долларов каждый. Когда я спросил, почему мы собираемся его убить, Адам ответил: «Не мусульманин, неверующий».
Ранее Генпрокуратура Стамбула предъявила обвинение в отношении семи подозреваемых с требованием о пожизненном заключении с отягчающими обстоятельствами.
Напомним, в одной из гостиниц Стамбула 10 ноября неизвестный застрелил Айеркена Саймаити. В прессе его называли бизнес-партнером семьи экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова.
Он являлся источником информации для журналистского расследования «Азаттыка» о коррупции на таможне и выводе миллионов долларов из Кыргызстана.
21 ноября была создана временная депутатская комиссия для расследования дела об убийстве Саймаити.
Источник: vesti.kg
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