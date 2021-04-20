Минобразования КР: Началась онлайн регистрация на ОРТ. Само тестирование пройдет оффлайн

В Кыргызстане началась онлайн регистрация на общереспубликанское тестирование (ОРТ).

Об этом агентству «Кабар» сообщила ведущий специалист управления школьного и внешкольного образования Министерства образования КР Кылым Сыдыкназарова.

По ее словам, на данный момент регистрацию прошли больше 42 тыс. человек. «Общереспубликанское тестирование пройдет оффлайн с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Каждый ученик будет сидеть в маске с соблюдением социальной дистанции. Маски, антисептики – все будет. Также у каждого ученика будут проверять температуру. В случае фиксации высокой температуры или других признаков коронавируса ученик будет передан медицинским работникам», - сказала она.

Садыкназарова отметила, что учеников, которых не впустили на тестирование в связи с подозрением на COVID-19, позже будет возможность сдать ОРТ.

Источник: Кабар