Минобразования КР: Началась онлайн регистрация на ОРТ. Само тестирование пройдет оффлайн

В Кыргызстане началась онлайн регистрация на общереспубликанское тестирование (ОРТ).
Об этом агентству «Кабар» сообщила ведущий специалист управления школьного и внешкольного образования Министерства образования КР Кылым Сыдыкназарова.
По ее словам, на данный момент регистрацию прошли больше 42 тыс. человек. «Общереспубликанское тестирование пройдет оффлайн с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Каждый ученик будет сидеть в маске с соблюдением социальной дистанции. Маски, антисептики – все будет. Также у каждого ученика будут проверять температуру. В случае фиксации высокой температуры или других признаков коронавируса ученик будет передан медицинским работникам», - сказала она.
Садыкназарова отметила, что учеников, которых не впустили на тестирование в связи с подозрением на COVID-19, позже будет возможность сдать ОРТ.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!