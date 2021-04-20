Пандемия. Школьники не будут сдавать госэкзамены – Минобразования КР

Школьники не будут сдавать государственные экзамены.

Об этом агентству «Кабар» сообщила ведущий специалист управления школьного и внешкольного образования Министерства образования КР Кылым Сыдыкназарова.

По ее информации, в связи с пандемией в этом году выпускники 9-х и 11-х классов не будут сдавать госэкзамены. Оценки будут выставлены по итогам года.

Как рассказала Сыдыкназарова, будет создана специальная предметная комиссия, которая будет смотреть достижения учеников в течение года и в зависимости от оценок за четверти будет выставлена экзаменационная оценка.

«Данное решение принято в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, связанной с коронавирусной инфекцией и в целях обеспечения безопасности учащихся. В случае, если ученик или его родители будут не согласны с оценками они могут обратиться в апелляционную комиссию»,- сказала она.

Источник: Кабар