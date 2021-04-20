Нурдоолот Базарбаев назначен замминистра здравоохранения и соцразвития

Базарбаев Нурдоолот Сатыбекович назначен заместителем министра здравоохранения и социального развития КР.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Улукбек Марипов, сообщает пресс-служба Минздрава.
Нурдоолот Базарбаев родился 28 октября 1968 году в селе Сары-Камыш Токтогульского района Джалал-Абадской области. Женат, отец пятерых детей.
Образование высшее, в 2001 году окончил Юридический факультет Кыргызского государственного национального университета.
Трудовая деятельность:
1987 -1994 гг. Работал разным специалистом в структуре завода им. Фрунзе, автобаза «Союзводсистемаватизация», УМТС Госком. Издательство КР;
1994 – 2001 гг. по специальности в учебном отделе ИЦПС КГНУ;
2001 – 2007 гг. занимался частным предпринимательством;
2007 – 2008 гг. юрист в ОсОО «Бишкек Консалтинг»;
2008 – 2010 гг. юристом в ОсОО «Soap Corporation»;
2010 - 2014 гг. Заведующий отделом социального обслуживания Департамента социального обеспечения Министерства социального развития КР;
2014 – 2021 гг. Директора департамента социального обеспечения Министерства труда и социального развития КР.
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