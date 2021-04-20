Ушла из жизни вдова Чингиза Айтматова - Мария Айтматова

Умерла Мария Айтматова, вдова писателя Чингиза Айтматова.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщила общественный деятель, вице-президент фонда «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова» Ассоль Молдокматова.

«Выражаю искренние соболезнования семье Чингиза Торекуловича Айтматова в связи с уходом супруги великого писателя Марии Урматовны Айтматовой», - написала в соцсетях Молдокматова.

Мария Урматовна родилась 13 июля в 1942 году в Чуйской области.

Редакция КНИА «Кабар» выражает глубокие соболезнования семье и родным Марии Айтматовой.