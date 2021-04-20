Ушла из жизни вдова Чингиза Айтматова - Мария Айтматова

Умерла Мария Айтматова, вдова писателя Чингиза Айтматова.
Об этом на своей страничке в Facebook сообщила общественный деятель, вице-президент фонда «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова» Ассоль Молдокматова.
«Выражаю искренние соболезнования семье Чингиза Торекуловича Айтматова в связи с уходом супруги великого писателя Марии Урматовны Айтматовой», - написала в соцсетях Молдокматова.
Мария Урматовна родилась 13 июля в 1942 году в Чуйской области.
Редакция КНИА «Кабар» выражает глубокие соболезнования семье и родным Марии Айтматовой.
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