(Фото) ГКНБ пресек в Бишкеке нарколабораторию

На данный момент ведется следствие
ГКНБ вместе со Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД выявил и пресек деятельность устойчивой наркогруппировки,
специализирующейся на изготовлении наркотических средств
синтетического происхождения «Мефедрон». Об этом сообщают в пресс-центре ГКНБ.
По его данным, было установлено, что под руководством А. И. был налажен канал сбыта наркотиков среди молодежи с организацией функционирования нарколаборатории, отвечающей всем требованиям по непрерывному производству наркотиков.
Отмечается, что 16 апреля в ходе проведенной спецоперации был
задокументирован процесс производства синтетических наркотиков. При попытке их сбыта в особо крупном размере А. И. был задержан.
18 апреля решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении А. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца с содержанием в СИЗО-1.
В пресс-центре подчеркнули, что на данный момент ведется следствие.
Стоимость 1 грамма «Мефедрона» на территории столицы и Чуйской области составляет порядка 5 000-6 000 сомов.
Его употребление негативно воздействует на нервную систему с неотвратимыми последствиями для жизни и здоровья человека.
Пресс-центр ГКНБ
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