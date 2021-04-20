(Фото) ГКНБ пресек в Бишкеке нарколабораторию

На данный момент ведется следствие

ГКНБ вместе со Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД выявил и пресек деятельность устойчивой наркогруппировки,

специализирующейся на изготовлении наркотических средств

синтетического происхождения «Мефедрон». Об этом сообщают в пресс-центре ГКНБ.



По его данным, было установлено, что под руководством А. И. был налажен канал сбыта наркотиков среди молодежи с организацией функционирования нарколаборатории, отвечающей всем требованиям по непрерывному производству наркотиков.





Отмечается, что 16 апреля в ходе проведенной спецоперации был

задокументирован процесс производства синтетических наркотиков. При попытке их сбыта в особо крупном размере А. И. был задержан.



18 апреля решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении А. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца с содержанием в СИЗО-1.



В пресс-центре подчеркнули, что на данный момент ведется следствие.



Стоимость 1 грамма «Мефедрона» на территории столицы и Чуйской области составляет порядка 5 000-6 000 сомов.



Его употребление негативно воздействует на нервную систему с неотвратимыми последствиями для жизни и здоровья человека.



Пресс-центр ГКНБ

