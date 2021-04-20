Восемь голов крупного скота хотели перевезти в Таджикистан

Стоимость скота составила 320 000 сомов
Пограничники пресекли незаконный перегон скота через государственную границу. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной службы ГКНБ КР.
По словам ведомства, 20 апреля 2021 года пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли незаконный перегон скота через государственную границу.
Сообщается, что в ходе несения службы неподалеку от села Максат Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд обнаружил и задержал автомашину Hyundai-Porter под управлением гражданина Кыргызской Республики М.М.у., который планировал нелегально перевезти на территорию Таджикистана 8 голов крупно рогатого скота.
Отмечается, что по предварительным данным, стоимость скота составила 320 000 сомов.
После оформления соответствующих документов задержанный и скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Источник: vesti.kg
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