Восемь голов крупного скота хотели перевезти в Таджикистан

Стоимость скота составила 320 000 сомов

Пограничники пресекли незаконный перегон скота через государственную границу. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной службы ГКНБ КР.

По словам ведомства, 20 апреля 2021 года пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли незаконный перегон скота через государственную границу.

Сообщается, что в ходе несения службы неподалеку от села Максат Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд обнаружил и задержал автомашину Hyundai-Porter под управлением гражданина Кыргызской Республики М.М.у., который планировал нелегально перевезти на территорию Таджикистана 8 голов крупно рогатого скота.

Отмечается, что по предварительным данным, стоимость скота составила 320 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанный и скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Источник: vesti.kg