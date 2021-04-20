Ташиев разъяснил жителям с.Ынтымак вопрос по обмену 50 га земли вокруг Кемпирабадского водохранилища

Во время встречи, жители Савайского сельского округа подняли ряд вопросов, связанных с распределением водных ресурсов, выпасом скота на территории Кемпирабадского водохранилища.

Глава правительственной делегации по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы - председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев встретился с населением села Ынтымак Савайского сельского округа Кара-Сууйского района Ошской области.

Как сообщает пресс-служба правительства КР, в ходе встречи с местными жителями глава правительственной делегации детально рассказал обо всех пунктах Протокола № 34, подписанного на совместном заседании правительственных делегаций в городе Ташкент (Республика Узбекистан) 25 марта текущего года, в том числе по обмену 50 га земли вокруг Кемпирабадского водохранилища.

Во время встречи, жители Савайского сельского округа подняли ряд вопросов, связанных с распределением водных ресурсов, выпасом скота на территории Кемпирабадского водохранилища.

В свою очередь Камчыбек Ташиев подчеркнул, что кыргызстанцы имеют полный доступ к водохранилищу, отметив, что данный пункт четко прописан в протоколе о двустороннем соглашении.

«У жителей есть полный доступ к водным ресурсам. Вы можете рыбачить, брать воду, поить скот. Это закреплено в протоколе отдельным пунктом», - добавил Ташиев.

По итогам встречи было принято решение рассмотреть возможность обмена 20 га земли в начале Шарихансайского канала возле Кемпирабадского водохранилища вместо указанных в Протоколе №34 50 га.

Камчыбек Ташиев сказал, что в ходе очередных переговоров с узбекской стороной он обсудит с коллегами вопрос о сохранении за собой оставшихся 30 гектаров в селе Ынтымак Савайского сельского округа Кара-Сууйского района.

Источник: Кабар