Сколько дней кыргызстанцы отдохнут в мае

На майские праздники у кыргызстанцев будет три праздничных выходных.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства социального развития.
По их данным, Трудовым кодексом КР установлены нерабочими праздничными днями:
5 мая - День Конституции КР;
9 мая - День Победы тоже приходится на воскресенье и выходным будет 10 мая.
Кроме того, в мае будет Орозо айт, дата которого еще точно не определена, но всегда является праздничным нерабочим днем.
Отметим, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
1 мая - Праздник труда тоже мог быть выходным днем, но поскольку он приходится на воскресенье, автоматически переносится на понедельник 3 мая. Однако его ранее перенесли на 8 января и 3 мая будет рабочим днем.
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