Сколько дней кыргызстанцы отдохнут в мае

На майские праздники у кыргызстанцев будет три праздничных выходных.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства социального развития.

По их данным, Трудовым кодексом КР установлены нерабочими праздничными днями:

5 мая - День Конституции КР;

9 мая - День Победы тоже приходится на воскресенье и выходным будет 10 мая.

Кроме того, в мае будет Орозо айт, дата которого еще точно не определена, но всегда является праздничным нерабочим днем.

Отметим, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

1 мая - Праздник труда тоже мог быть выходным днем, но поскольку он приходится на воскресенье, автоматически переносится на понедельник 3 мая. Однако его ранее перенесли на 8 января и 3 мая будет рабочим днем.