(Фото) Встреча Ташиева с жителями с.Ынтымак. Сельчанам пообещали решить их социальные проблемы

Основными темами встречи были вопросы, касающиеся Кемпир-Абадского водохранилища и границы, на которые ответил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Вчера, 19 апреля, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев и полномочный представитель правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов встретились с жителями села Ынтымак Кара-Сууйского района Ошской области.

Основными темами встречи были вопросы, касающиеся Кемпир-Абадского водохранилища и границы, на которые ответил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Кроме того, жители села сообщили, что имеются нерешенные водные и земельные вопросы. Представитель правительства в Ошской области Жарасул Абдураимов пообещал, что в ближайшие дни посетит село Ынтымак и решит их социальные проблемы.

Источник: Кабар