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Замглавы ГКИТС Максат Джылышбаев признал в суде вину и отделался штрафом

Он был задержан в рамках уголовного дела о продаже радиочастот.

Первомайский районный суд вынес приговор по делу заместителя председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Максата Джылышбаева. Об этом сообщается в постановлении суда.

Он был задержан в рамках уголовного дела о продаже радиочастот.

В суде обвиняемый пояснил, что он свою вину в совершении преступления признает полностью, осознает характер и последствия соглашения о сотрудничестве.

Судья признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в 260 тыс. сомов в доход государства.

Замглавы ГКИТС Максат Джылышбаев признал в суде вину и отделался штрафом

Источник: reporter.kg

           

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