Замглавы ГКИТС Максат Джылышбаев признал в суде вину и отделался штрафом

Он был задержан в рамках уголовного дела о продаже радиочастот.
Первомайский районный суд вынес приговор по делу заместителя председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Максата Джылышбаева. Об этом сообщается в постановлении суда.
Он был задержан в рамках уголовного дела о продаже радиочастот.
В суде обвиняемый пояснил, что он свою вину в совершении преступления признает полностью, осознает характер и последствия соглашения о сотрудничестве.
Судья признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в 260 тыс. сомов в доход государства.
Источник: reporter.kg
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