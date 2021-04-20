Замглавы ГКИТС Максат Джылышбаев признал в суде вину и отделался штрафом

Он был задержан в рамках уголовного дела о продаже радиочастот.

Первомайский районный суд вынес приговор по делу заместителя председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Максата Джылышбаева. Об этом сообщается в постановлении суда.

Он был задержан в рамках уголовного дела о продаже радиочастот.

В суде обвиняемый пояснил, что он свою вину в совершении преступления признает полностью, осознает характер и последствия соглашения о сотрудничестве.

Судья признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в 260 тыс. сомов в доход государства.

Источник: reporter.kg