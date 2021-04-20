(Фото) В Кара-Балте неизвестные обстреляли авто основателя партии «Элдик-Народная»

В Кара-Балте неизвестные обстреляли авто основателя партии «Элдик-Народная»
В Кара-Балте в ночь на 20 апреля неизвестные обстреляли автомобиль основателя политической партии «Элдик-Народная». Об этом сообщается в соцсетях.
В пресс-службе ГУВД Чуйской области обещали предоставить информацию.
Источник: reporter.kg
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