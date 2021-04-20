В КР чиновники потерпели полное фиаско в деле ограничения цен на продукты

Власти страны пытаются принять меры по стабилизации цен на основные продукты питания.

Но результаты этих усилий пока оставляют желать лучшего.

По данным Национального статистического комитета, в марте стоимость одного литра растительного масла по сравнению с февралем возросла на 5 процентов и сейчас достигла 170 сомов. Сахар–песок за это же время подорожал на 7,1 процента и сейчас стоит 64–67 сомов. Стоимость мяса возросла в зависимости от категории на 4–5 процентов. И эта печальная тенденция, судя по всему, будет продолжаться.

Политологи всех мастей, диванные экономисты уже пугают кыргызстанцев социальным взрывом, твердят, как мантру, что сейчас нужно заниматься не политикой, а экономикой.

В принципе чиновники в этом отношении без дела не сидят. Так, еще в конце марта сотрудники Государственного агентства по антимонопольному регулированию официально сообщали о подписании джентльменского соглашения с владельцами крупнейших торговых сетей по установлению ряда льгот малоимущим слоям населения.

Торговая сеть "Фрунзе" обещала установить скидку в 5 процентов по так называемым картам лояльности на муку "Астык" первого сорта, растительное масло "Благо", чай "Чемпион", макароны "Баркад" и сахар.

Торговый дом "Народный" с 1 апреля обязался делать скидки для пенсионеров с 7 часов до 19 часов. Торговая сеть "Глобус" начала продавать хлеб по 11 сомов для граждан старше 58 лет.

Меры эти, особенно по "Глобусу", трудно назвать исчерпывающими, но, как говорится, хоть что–то. Корреспондент "Вечернего Бишкека" побывал в магазинах указанных торговых сетей, чтобы выяснить, выполняется ли торговым людом соглашение о льготах.

В магазине "Фрунзе", разместившемся в торговом центре "Азия–молл", пока ни о каких картах лояльности не слышали. "Мы просто стараемся сдерживать цены на основные продукты питания, - сообщили нам кассиры и менеджеры этой крупной торговой точки, - не повышается стоимость круп, чая, хлеба, других видов продовольствия. Но сдерживать цены на абсолютно все виды продовольственных товаров мы не в состоянии".

В магазине "Народный", расположенном на пересечении улиц имени Абдрахманова и Боконбаева, тоже не слышали ни о каких льготах для пенсионеров. "Мы работаем с поставщиками продуктов напрямую, - пояснили нам в этом магазине, - так что цены в торговых точках нашей сети вполне приемлемые, во всяком случае, не выше, чем на рынках".

После посещения этих супершопов вывод напрашивался сам собой: джентльменское соглашение между Агентством по антимонопольному регулированию и торговлей - не более чем декларация о намерениях, которая пока осталась пустым звуком.

Антимонопольщики проявили еще одну инициативу по контролю цен: обратились в Министерство экономики и финансов с просьбой о предоставлении им полномочий по проведению внезапных проверок рынков и магазинов. И такой мониторинг мог бы дать реальные результаты. Но это обращение так и сгинуло без ответа в недрах раздутого монстра - министерства. Корреспондент "Вечернего Бишкека" съездил на Орто–Сайский рынок и поинтересовался у тамошних реализаторов: проводились ли у них проверки на предмет повышения цен? Работники прилавков дружно отвечали, что бог миловал, единственное, руководители рынков периодически просят не повышать стоимость продуктов.

Но эти просьбы и рекомендации базаркомов некоторые торговцы откровенно игнорируют. Так, яблоки, которые стоили еще неделю назад 80 сомов, нынче подскочили в цене до 100–120 сомов. Понятно, что этих фруктов у крестьян осталось немного, но так задирать цены на них - явный перебор.

После всего увиденного и услышанного можно сделать вывод: чиновники потерпели полное фиаско в деле ограничения цен на основные продукты питания. И общая картина складывается такая: по данным Национального статистического комитета, за год все продукты в среднем подорожали на 17,6 процента. Зато пенсии и зарплаты бюджетников остались на прежнем уровне. Правда, обещано увеличение зарплаты медработникам, что, конечно же, очень хорошо. Но учителям, к примеру, поднять жалованье никто не обещает и даже не собирается делать это.

Правительство тоже старается что–то предпринимать. Так, еще в конце марта премьер–министр принял решение о выделении 318 миллионов сомов для приобретения в России 500 тонн растительного масла и трех тысяч тонн сахара. Эта продукция должна поступить к нам уже в апреле. Именно на приобретение этих продуктов будут выдаваться те самые пока не существующие карты лояльности, которые будут выдаваться малоимущим. Чиновники считают, что эта мера позволит насытить рынок маслом и сахаром, глядишь, и цены понизятся.

Что здесь скажешь... Блажен, кто верует. Кыргызстану для полного обеспечения сахаром нужно иметь его 100 тысяч тонн и столько же растительного масла. Что–то не срастается.

Подсуетилось недавно и Министерство сельского хозяйства. Его руководители на прошлой неделе выступили с инициативой об отмене НДС на импортируемых в страну животных. В пояснительной записке аграрного ведомства утверждается, что эта мера позволит насытить внутренний рынок мясом, что приведет к снижению цен на него. Сейчас, кстати, фермеры страны обеспечивают своих граждан животноводческой продукцией только на 59,3 процента. Руководители Минсельхоза, правда, признают, что отмена НДС на импортируемый скот образует в бюджете дыру размером в 42 миллиона сомов, но это ничто с продолжающимся ростом цен на мясо. Интересно, как отнесутся к этой инициативе правительство и Министерство финансов? Впрочем, их реакцию предсказать несложно. Наш бюджет и так трещит по швам, а аграрники предлагают еще больше сократить его.

Не нужно быть гением экономической науки, чтобы понять: без развития сельского хозяйства мы так и будем мучиться в поисках продуктов питания. На осмысленные, системные действия, как выяснилось, мало кто способен. Тем более что ни Минсельхоз, ни правительство до сих пор не составили четкую программу развития агропромышленного комплекса страны.

Яркий пример этому - выступление 25 марта депутата Жогорку Кенеша Айнуры Осмоновой. "В Джалал–Абадской области есть завод по производству растительного масла, - сообщила она своим коллегам–депутатам, - его годовая мощность составляет 32 тысячи тонн продукции. Себестоимость производимого на этом предприятии масла составляет всего лишь 115 сомов. К сожалению, государство предприятию не сильно помогает, зато тратит огромные средства на приобретение импортной продукции. Где логика?".

Права депутат. Порой логика в действиях наших властей трудно прослеживается. Возможно, поэтому из самодостаточной республики мы превратились в страну–иждивенца.



Источник: vb.kg