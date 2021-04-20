Генпрокуратура приступила к рассмотрению заявления против главы Минздрава

Аналогичное заявление активистка 19 апреля направила в адрес Госкомитета национальной безопасности.
Генеральная прокуратура Кыргызстана рассматривает заявление активистки Умай Арыковой против министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева за призыв применять отвар ядовитого растения в лечении от коронавируса. Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе ведомства.
Арыкова подала заявление в Генпрокуратуру 16 апреля с просьбой дать юридическую и правовую оценку действиям министра. По ее мнению, заявление Бейшеналиева подпадает под несколько статей Уголовного кодекса КР: «Умышленное причинение вреда здоровью», «Незаконная лечебная деятельность», «Незаконный оборот ядовитых веществ» и другие.
Аналогичное заявление активистка 19 апреля направила в адрес Госкомитета национальной безопасности.
15 апреля президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в Facebook написал, что «найдено лекарство, которое может излечить от коронавируса за 1-2 дня». Вместе с этим также было опубликовано видео, на котором несколько человек с помощью специального оборудования разливают жидкость по пластиковым бутылкам, на которых написано: «иссык-кульский корень».
На следующий день министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев на пресс-конференции подробно рассказал, как глава государства лично проводит лекции для врачей, что он является единственным человеком, который может определить правильную пропорцию ядовитого растения в отваре. Он заявил, что врачи уже повсеместно используют иссык-кульский корень, что уже якобы вылечились более 350 человек.
Ряд экспертов и медиков напомнил чиновнику, что иссык-кульский корень (аконит) является крайне ядовитым растением, даже наружное применение в медицинских целях которого недопустимо и опасно для жизни. Всемирная организация здравоохранения заявила, что препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением.
19 апреля компания Facebook удалила пост Жапарова. «Причина в том, что мы не разрешаем никому, в том числе и официально избранным руководителям распространять неверную информацию, которая может нести угрозу здоровью человека, в том числе по лечению COVID-19 или его профилактике», - сообщили «Азаттыку» в пресс-службе Facebook.
Кроме того, накануне профильный комитет парламента предложил уволить главу Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева.
Источник: Азаттык
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