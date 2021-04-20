Ремонт улицы Шевченко в Бишкеке завершен, проезд открыт

Ремонт улицы Шевченко в Бишкеке завершен, проезд открыт

Капитальный ремонт на улице Шевченко от проспекта Жибек Жолу до улицы Мичурина полностью завершен.

Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, улица полностью открыта для проезда автомобилей.

В ходе дорожно-строительных работ сотрудники МП «Бишкекасфальтсервис» убрали старый слой асфальта, подняли и очистили люки, уложили новое асфальтобетонное покрытие.

Источник: Элгезит