Ремонт улицы Шевченко в Бишкеке завершен, проезд открыт
Капитальный ремонт на улице Шевченко от проспекта Жибек Жолу до улицы Мичурина полностью завершен.
Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, улица полностью открыта для проезда автомобилей.
В ходе дорожно-строительных работ сотрудники МП «Бишкекасфальтсервис» убрали старый слой асфальта, подняли и очистили люки, уложили новое асфальтобетонное покрытие.
Источник: Элгезит
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