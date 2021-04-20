Людям с болезнью почек обязательно нужно вакцинироваться от COVID-19 – Минздрав

Минздрав сообщил, почему людям с болезнью почек обязательно нужно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным ведомства, сильная продолжительная лихорадка (высокая температура), а также многие лекарственные препараты значительно ухудшают функцию почек вплоть до развития тяжелой почечной недостаточности с необходимостью начала заместительной почечной терапии с помощью аппаратов искусственной почки.

И, как правило, к дыхательной недостаточности при коронавирусной пневмонии добавляется почечная недостаточность, что серьезно ухудшает прогноз заболевания. Именно поэтому предотвратить инфицирование коронавирусом для человека, страдающего хронической болезнью почек, является очень важной задачей.

Безусловно, вакцинация пациентов с почечной недостаточностью должна проводиться с осторожностью, так как причиной заболеваний почек могут быть различные болезни, например, аутоиммунные, при которых возможны нежелательные реакции на любую вакцинацию. И поэтому принимать решение о вакцинации следует совместно с лечащим врачом.

Источник: Кабар