ОАО «МАМ»: Аэропорт «Манас» не передают иностранной компании во внешнее управление

Вопрос передачи во внешнее управление аэропорта «Манас» руководством ОАО «МАМ» не рассматривается, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
По ее данным, руководство ОАО «МАМ» в настоящее время ведет активную работу по привлечению инвестиций для повышения эффективности работы инфраструктуры, увеличения доходов аэропортов, введения новой деятельности по обеспечению прямых и косвенных доходов ОАО «МАМ».
Отмечается, что уже состоялись переговоры с китайскими, турецкими и внутренними инвесторами.
В рамках этих мероприятий была проведена встреча с руководителем финансовой компании ООО УК «ЯДРАН» (РФ) И.Салиховым.
Генеральный директор ОАО «МАМ» Б.Шаршеев рассказал о направлениях в деятельности компании, которые нуждаются в инвестициях - необходимость строительства новых и реконструкции старых взлетных полос в аэропортах «Манас» и «Ош» и т.д. Переговоры носили ознакомительный характер. Вопрос передачи во внешнее управление аэропорта «Манас» руководством ОАО «МАМ» не рассматривается.
Стоит отметить, что представители ООО УК «ЯДРАН» прибыли в Кыргызстан для изучения рынка и инвестиционно-привлекательных для себя проектов. Помимо инфраструктуры ОАО «МАМ» инвесторы изучают варианты сотрудничества в сфере мобильной связи и энергетики.
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