Первый замрук аппарата президента ознакомился с ходом реализации указов главы государства на местах

В ходе рабочей поездки Сатыев ознакомился с ходом реализации указов главы государства.
Первый заместитель руководителя аппарата президента КР Медербек Сатыев по поручению руководителя аппарата президента Суйунбека Касмамбетова ознакомился с работой ряда органов местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе президена.
В ходе рабочей поездки Сатыев ознакомился с ходом реализации указов главы государства.
Также он обратил внимание на вопросы поддержки регионального предпринимательства, привлечения инвестиций, оказания помощи малообеспеченным семьям, обеспечения фермеров поливной водой, предупреждения селей и оползней, а также другие социально-экономические проблемы.
Кроме того, отмечена необходимость решения вопросов системы образования, дорог, пастбищ и трансформации земельных участков под строительство жилья для местных жителей.
Источник: Кабар
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