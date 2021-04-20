Первый замрук аппарата президента ознакомился с ходом реализации указов главы государства на местах

В ходе рабочей поездки Сатыев ознакомился с ходом реализации указов главы государства.

Первый заместитель руководителя аппарата президента КР Медербек Сатыев по поручению руководителя аппарата президента Суйунбека Касмамбетова ознакомился с работой ряда органов местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе президена.

В ходе рабочей поездки Сатыев ознакомился с ходом реализации указов главы государства.

Также он обратил внимание на вопросы поддержки регионального предпринимательства, привлечения инвестиций, оказания помощи малообеспеченным семьям, обеспечения фермеров поливной водой, предупреждения селей и оползней, а также другие социально-экономические проблемы.

Кроме того, отмечена необходимость решения вопросов системы образования, дорог, пастбищ и трансформации земельных участков под строительство жилья для местных жителей.

Источник: Кабар