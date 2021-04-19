Экзаменов в школах не будет. Итоги подведут по четвертным оценкам

Госэкзаменов в школах не будет, итоги подведут на основании четвертных оценок.

Об этом 24.kg сообщили в управлении школьного образования Министерства образования и науки.

По его данным, такое решение принято в связи с эпидситуацией по коронавирусу.

«В прошлом году дети не болели, а в этом году уже болеют не только учителя, но и ученики. Экзамены начинаются со 2 июня, мы не знаем, какая ситуация будет к этому времени. Мы заботимся о здоровье учащихся, чтобы они не переживали, тем более выпускники готовятся к Общереспубликанскому тестированию», — проинформировали в ведомстве.

В управлении отметили, что при спорных моментах оценки будут увеличивать и выставлять в пользу школьников.

В прошлом году, напомним, итоговую госаттестацию также отменили из-за вспышки коронавируса. Оценки выставляли по итогам года (с учетом результатов контрольных, практических, лабораторных работ, а также достижений за четверть, полугодие и год).

Источник: 24.kg