Экзаменов в школах не будет. Итоги подведут по четвертным оценкам

Госэкзаменов в школах не будет, итоги подведут на основании четвертных оценок.
Об этом 24.kg сообщили в управлении школьного образования Министерства образования и науки.
По его данным, такое решение принято в связи с эпидситуацией по коронавирусу.
«В прошлом году дети не болели, а в этом году уже болеют не только учителя, но и ученики. Экзамены начинаются со 2 июня, мы не знаем, какая ситуация будет к этому времени. Мы заботимся о здоровье учащихся, чтобы они не переживали, тем более выпускники готовятся к Общереспубликанскому тестированию», — проинформировали в ведомстве.
В управлении отметили, что при спорных моментах оценки будут увеличивать и выставлять в пользу школьников.
В прошлом году, напомним, итоговую госаттестацию также отменили из-за вспышки коронавируса. Оценки выставляли по итогам года (с учетом результатов контрольных, практических, лабораторных работ, а также достижений за четверть, полугодие и год).
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!