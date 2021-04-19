В России обнаружили два новых штамма коронавируса

В России на сегодняшний день выявлено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 — южноафриканским.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы выделили 192 образца британского штамма, 21 — южноафриканского и пока больше не обнаружили мутаций уже описанных другими коллегами. Но у нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму - мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта. И как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим», - сказала Попова.

По ее словам, Россия занимает 87 позицию в мире по показателям среднесуточной заболеваемости.

По последним данным оперативного штаба, в России число зараженных коронавирусом превысило 4,7 млн, скончались почти 106 тыс. человек.

Источник: centralasia.media