Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 1

В Бишкеке еще четыре школы закрыты на карантин

В Бишкеке закрылись еще четыре школы на карантин.

Об этом сообщила начальник управления образования мэрии Элмира Иманалиева.

По ее словам, выявлено 29 случаев заражения коронавирусом среди школьников и 22 случая среди преподавателей.

«Увеличилось число заболевших. Школы закрылись на карантин до 3 мая. Если в школах будут выявлены более двух случаев, то мы будем вынуждены закрыть школы на карантин» , — сказала она.

Элмира Иманалиева добавила, что в апреле уже семь школ снова перешли на онлайн режим обучения.

Напомним, что в Бишкеке выявлено наибольшее количество зараженных коронавирусом. Всего — 32 тыс. 682 случая, из них 806 человек скончались.

Источник: reporter.kg

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить