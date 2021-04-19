В Бишкеке еще четыре школы закрыты на карантин

В Бишкеке закрылись еще четыре школы на карантин.
Об этом сообщила начальник управления образования мэрии Элмира Иманалиева.
По ее словам, выявлено 29 случаев заражения коронавирусом среди школьников и 22 случая среди преподавателей.
«Увеличилось число заболевших. Школы закрылись на карантин до 3 мая. Если в школах будут выявлены более двух случаев, то мы будем вынуждены закрыть школы на карантин» , — сказала она.
Элмира Иманалиева добавила, что в апреле уже семь школ снова перешли на онлайн режим обучения.
Напомним, что в Бишкеке выявлено наибольшее количество зараженных коронавирусом. Всего — 32 тыс. 682 случая, из них 806 человек скончались.
Источник: reporter.kg
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