В Бишкеке еще четыре школы закрыты на карантин

В Бишкеке закрылись еще четыре школы на карантин.

Об этом сообщила начальник управления образования мэрии Элмира Иманалиева.

По ее словам, выявлено 29 случаев заражения коронавирусом среди школьников и 22 случая среди преподавателей.

«Увеличилось число заболевших. Школы закрылись на карантин до 3 мая. Если в школах будут выявлены более двух случаев, то мы будем вынуждены закрыть школы на карантин» , — сказала она.

Элмира Иманалиева добавила, что в апреле уже семь школ снова перешли на онлайн режим обучения.

Напомним, что в Бишкеке выявлено наибольшее количество зараженных коронавирусом. Всего — 32 тыс. 682 случая, из них 806 человек скончались.

Источник: reporter.kg