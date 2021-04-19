В Кыргызстане оптово-отпускная цена на сахар снижена до 57 сомов

Годовая потребность Кыргызстана в сахаре составляет 100-110 тыс. тонн.
Отечественное производство сахара покрывает 50-60% потребности. Для полного покрытия потребности страны сахар импортируется из России, Беларуси, Украины и др. стран. Об этом сообщает Госагентство антимонопольного регулирования.
В ведомстве отметили, что с осени прошлого года цены на сахар стали резко расти. Это было связано с неурожаем сахарной свеклы в России из-за засухи. Начали расти и цены в России, что неизбежно отразилось на ценовой ситуации в Кыргызстане.
Так динамика рыночных розничных цен на сахар-песок в среднем по республике показывает следующее:
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года рост цен составил 45,9% (14 апреля 2021года к 23 апреля 2020г-го).
- Госагентством антимонапотльного регулирования ведется постоянная работа на рынке сахара, как социально-значимого товара. Это работа с торговыми сетями, с продавцами и поставщиками сахара. Кроме того, ведется работа с отечественным производителем сахара – ОАО "Каинды-Кант", которое является субъектом-доминантом и включено в государственный реестр субъектов, занимающих доминирующее положение по сахару. Так 16 апреля у директора Госагентства Кенешбая Тайлакова состоялась рабочая встреча с руководством ОАО "Каинды-Кант" с целью обсуждения сложившейся ситуации на рынке сахара. ОАО "Каинды Кант" отпускает сахар каждой из 4 торговых сетей, подписавших Соглашение по сдерживанию цен на социально значимые товары: "Народный", "Глобус", "Фрунзе", "Ярмарка" по отпускной цене 54 сома за кг. Соглашение действует до 1 июня. Завод готов пролонгировать данное Соглашение, - говорится в информации.
Как отмечается, другим потребителям завод ранее отпускал сахар по 60 сомов за кг. Сейчас по результатам работы по рекомендации антимонопольного органа о недопущении необоснованного повышения цен и принятия мер по снижению цен на розничном рынке, начиная с 16 апреля 2021 года, оптово-отпускная цена сахара снижена заводом до 57 сомов за кг и планируется снизить цену еще до 56,5 сома в ближайшее время.
- ОАО "Каинды Кант" готово осуществлять все необходимые мероприятия, как по обеспечению республики сахаром, так и по недопущению необоснованного повышения цен в соответствии с законом Кыргызской Республики "О конкуренции", - добавили в Госагентстве антимонапольного регулирования.
Источник: vb.kg
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