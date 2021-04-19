Аэропорт «Манас» хотят отдать под управление татарстанской компании с капиталом в 10 тыс. рублей

Аэропорт «Манас» хотят отдать на 25 лет под управление татарстанской компании «Ядран» взамен инвестиций в $100 млн.

Об этом «‎Акчабару» стало известно из собственных источников.

Назначенный в феврале 2021 года на пост председателя правления аэропорта «Манас» Бакыт Шаршеев провел встречу с представителями компании «Ядран» из Татарстана. Известны некоторые подробности переговоров. В частности, как сообщают источники, татарстанская компания предложила взять на себя управление стратегического объекта сроком на 25 лет. Взамен пообещав вложить в развитии воздушной гавани $100 млн. Есть информация, что Шаршеев согласился на сделку и в настоящее время руководство ОАО «МАМ» занимается подготовкой всех необходимых для совершения сделки документов.

Напомним, на сегодня основным акционером аэропорта «‎Манас» является государство, которое владеет в лице ФУГИ 79,05% акций. В этой связи непонятно, как решение о передаче стратегического объекта мог единолично принять Бакыт Шаршеев. «‎Акчабар» связался с ФУГИ. Однако там информацию о возможной сделке не подтвердили, но и не опровергли. Попросили связаться по данному вопросу 20 апреля.

Отметим, что в разные годы взять под управление аэропорт, войти в долю и так далее пытались много иностранных компаний. При этом были компании с гораздо большим опытом в развитии авиационной отрасли и с более серьезными ресурсами. Что до компании «Ядран», то официальный сайт компании Yadrangroup.com почему-то не открывается. Из открытых источников известно, что компания входит в «Ядран-групп». Юридический адрес: Республика Татарстан, город Казань, улица Привольная 2-я, 33А, ОФИС 2. Основной род деятельности — управление финансово-промышленными группами. Генеральным директором компании значится Айнур Камалиев, который также имеет отношение к РОО «ФРБИ РТ», ООО «АГРОЖИЛИНВЕСТ», ООО «СУБАЙ»,ООО «ТУБЕТЕЙ», ООО «ТЮБЕТЕЙ УК». Сама компания «Ядран-групп» связана с еще 13 юридическими лицами.

Интересно, что, согласно сайту Synapsenet.ru, в период с 2016 по 2018 год компания не выходила на чистую прибыль и работала в убыток. При этом смущает и размер уставного капитала, который составляет 10 тыс. рублей.

Все попытки передать компанию внешним инвесторами всегда заканчивались противостоянием общественности. Дело в том, что ОАО «‎МАМ» чуть ли не единственная на сегодняшний день доходоприносящая компания с госдолей. Только по итогам деятельности в 2019 году чистая прибыль общества составила 2 млрд 108 млн 254 тыс. сомов. Государство в свою очередь в виде дивидендов получило более 1 млрд сомов.

Что могло послужить причиной начала переговоров с татарстанской компанией о передаче аэропорта «Манас», сказать сложно. Возможно, следствием стала пандемия COVID-19, из-за которой работа гавани в 2020 году была практически полностью парализована. На годовом собрании в связи с этим чистая прибыль предприятия за 2020 год была утверждена в размере 107 млн 503 тысячи сомов, падение на 94.9%.

Источник: reporter.kg