Новиков: На компенсации медикам из "красной зоны" выделено 200 млн сомов

Медработникам из "красной зоны" выплатят компенсации - правительство выделило 200 млн сомов.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

"Пару дней назад провел встречу с медицинскими работниками различных организаций здравоохранения республики, ранее вышедшими на митинг по вопросам выплаты единовременных компенсаций за работу в "красных зонах" и повышения размера заработной платы. Хочу отметить, что одобренным заявкам медицинских работников будут гарантированно выплачены единовременные компенсации. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 200 млн сомов. Вопрос компенсационных выплат медикам будет решен справедливо и прозрачно", - заявил он.

По его словам, состав Комиссии по рассмотрению заявок будет обновлен.

"По всем спорным заявкам, вызывающим разногласия, Комиссия проведёт повторное рассмотрение и изучит справедливость принятых решений.

Кроме того, на встрече разъяснил о принятом решении о повышении заработной платы работникам ЦСМ с 1 апреля, а также повышении на 50% с 1 июля для младшего и среднего медицинского персонала и других категорий работников организаций здравоохранения. Все выплаты будут производиться по графику. Деньги на эти цели в бюджете заложены", - отметил Артем Новиков.

В заключении первый вице-премьер призвал глав всех министерств быть открытыми к диалогу со своими сотрудниками.

Напомним, 16 апреля в Бишкеке десятки медиков вышли на мирный митинг к дому правительства. Работники здравоохранения просят выплатить им компенсации за заражение COVID-19, а также повысить зарплаты.

Источник: vb.kg