Медработникам из "красной зоны" выплатят компенсации - правительство выделило 200 млн сомов.
Об этом на своей странице в Facebook написал первый вице-премьер-министр Артем Новиков.
"Пару дней назад провел встречу с медицинскими работниками различных организаций здравоохранения республики, ранее вышедшими на митинг по вопросам выплаты единовременных компенсаций за работу в "красных зонах" и повышения размера заработной платы. Хочу отметить, что одобренным заявкам медицинских работников будут гарантированно выплачены единовременные компенсации. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 200 млн сомов. Вопрос компенсационных выплат медикам будет решен справедливо и прозрачно", - заявил он.
По его словам, состав Комиссии по рассмотрению заявок будет обновлен.
"По всем спорным заявкам, вызывающим разногласия, Комиссия проведёт повторное рассмотрение и изучит справедливость принятых решений.
Кроме того, на встрече разъяснил о принятом решении о повышении заработной платы работникам ЦСМ с 1 апреля, а также повышении на 50% с 1 июля для младшего и среднего медицинского персонала и других категорий работников организаций здравоохранения. Все выплаты будут производиться по графику. Деньги на эти цели в бюджете заложены", - отметил Артем Новиков.
В заключении первый вице-премьер призвал глав всех министерств быть открытыми к диалогу со своими сотрудниками.
Напомним, 16 апреля в Бишкеке десятки медиков вышли на мирный митинг к дому правительства. Работники здравоохранения просят выплатить им компенсации за заражение COVID-19, а также повысить зарплаты.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!