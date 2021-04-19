(Фото) В Бишкеке мужчина украл из магазина жесткие диски стоимостью $2 тысячи

Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека, 18 марта в милицию поступило сообщение о краже из магазина по улице Байтик Баатыра двух жестких дисков общей стоимостью $2 тысячи.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье 200 (кража) УК КР.

Оперативники установили и задержали подозреваемого — Т.А., 1993 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В данное время следственные действия продолжаются.

Источник: Элгезит